Kemal Kılıçdaroğlu: İzmir gibi yaşamak için CHP’ye oy verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. İzmir’in Türkiye’nin göz bebeği, her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, tarım, üniversite, sanayi, turizm ve edebiyat kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, mayın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, şehit ailesinin Torbalı ilçesinde bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Allah’tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı tek yürek olmak zorundayız. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun eğer insan olarak önemli bir adım atacaksak atacağımız en önemli adım teröre karşı ortak tavır takınmaktır” diye konuştu.

MUHTARLARIN SORUNLARI

Dernek üyelerinin memleketlerinde yaşayan ailelerini arayarak oy istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biz İzmir’de huzur içinde yaşıyoruz. Hiç bir baskı altında kalmıyoruz. Siz de İzmir gibi yaşamak istiyorsanız CHP’ye ve Muharrem İnce’ye oy vereceksiniz diyeceksiniz” dedi. CHP olarak muhtarların var olan sorunlarını çözmeyi ve onlar için neler düşündüklerini toplumun önüne koyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Muhtarları güçlendirmemiz lazım. Yasal olarak güçlendireceğiz. 100’den fazla kanunda muhtarın adı geçer ama kimse bilmez. Yapılacak temel iş; muhtarlık temel kanun tasarısı hazırladık. Allah nasip eder sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı çoğunluğu alırsa ve biz muhtarlar için yeni bir tarihi başlatırız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, muhtarların çalışma alanı, yanında çalışacak personel, seçim pusulası, mahalleyi ilgilendiren kararlara katılım hakkı gibi konuları da ele alacaklarını kaydetti. Bütün sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Hakkını arıyorsan, hukukunu arıyorsan bu ülkede samimi olarak muhtarlık yapacaksan oyunu CHP’ye vereceksin, bu kadar açık söylüyorum” dedi.

"HARCANAN PARANIN HESABINI VERİRİZ"

Hükümete gerçekleştirilen projelerin maliyetini sorduklarında tepkiyle karşılaştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Harcanan parayı sorunca ‘CHP yola, köprüye karşı’ diyorlar. Biz yol ve köprü yapılmasına karşı değiliz. Bizim belediye başkanlarımız harcadığı her kuruşun hesabını millete verir. Bu para belediye başkanın parası değil, toplanan vergiler ve merkezi hükümetten gelen paradır. Bu paranın hesabını vermek kaçınılmazdır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin yaptıkları projeleri, hükümetlerden ve AK Partili belediyelerden daha ucuza mal ettiğini sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, katılımcıların sorularını yanıtladı.



"KARŞILIĞINI ALACAKLAR"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de her türlü emeğin ve alın terinin karşılığını vereceklerine işaret ederek, “Türkiye’de bir milyon 644 bin kişi asgari ücretin altında emekli aylığı alıyor. Bütün emeklilere sesleniyoruz. Onurunla yaşamak istiyorsanız, ben bu ülkeye hizmet ettim, vergi ödedim, benim de insanca yaşam hakkım diyorsan oy vereceğin tek parti CHP’dir” ifadelerini kullandı.



KARARLILIKLA MÜCADELE

Meslek kuruluşlarının zor koşularda görev yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, buna rağmen meslek kuruluşlarının onur, azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı. Her inanca, her kimliğe, her yaşam tarzına saygıları olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, inanç ve yaşam tarzı üzerinden ya da kimlik üzerinden siyaset yapmanın toplumu ayrıştırdığını, herkesin inancı kendisine ait olduğunu dile getirdi.