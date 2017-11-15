Kemal Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Lale Karabıyık ve TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından iki isim kısa bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözümü, sorunların ağırlığı konusunda düşüncelerimizi karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Ben bizleri kabul ettiği için sayın Genel Başkan'a yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Aksakal ise, "CHP'nin sayın Genel Başkanı ve değerli yöneticilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. DSP, Türkiye'yi 3 kez yönetmiş, birikimi olan bir partidir. Bizler kardeş partileriz. bu görüşe kesinlikle katılıyorum. Önümüzdeki süreçte uyum yasaları ile de birlikte DSP, Türkiye için katkı koyabileceği her noktada etkin şekilde çalışacaktır. Ziyaretlerinden ötürü sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına, bugünkü CHP MYK toplantısını işaret ederek, "Toplantıdan sonra parti sözcümüz basın toplantısı yapacak. Soruları oraya saklarsak daha iyi olacak" yanıtını verdi.

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