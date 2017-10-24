Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren, ilk kez onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi.