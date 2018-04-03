Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda partililere sesleniyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Hepiniz hoşgeldiniz. Benim umudum sizsiniz. Birlikte, sonuna kadar mücadel edeceğiz. Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Bugün 3 Nisan, 88 yıl önce kadınların belediye başkanı seçilmesi ile ilgili yasa ilk kez çıktı. Artvin Kılıçkaya beldesine Sadiye Ardahan diye bir kadın belediye başkanı seçildi.

"ÇIK KARŞIMA RECEP BEY"

Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok o yürek. Dünya kadar televizyonun, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey. Çık karşıma.

Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye kadınlar getirecek. Kadın-erkek eşitliğini savunanlar yine sizler olacaksınız. Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek.

Ülkü Tamer, yaşayan en büyük şairlerimizden birisiydi. Hayatın kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz.

"TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERECEĞİM"

Taşeron işçileri ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. Taşeron işçilerini ilk kez 2.5 yıl önce dile getiren parti CHP. O partinin genel başkanı ilk kez köleliğe karşı çıktı. 2.5 yılda başta sarayda oturan zat, orayı işgal eden zat, yakın çevresi kadro verelim, bunlar bizi sandığa gömecekler dedi. Sözde kadro verdiler ama binlerce kişiye kadro vermediler. Bütün kadın kardeşlerimin önünde söz veriyorum. Halkın iktidarında kim olursa olsun bütün taşeron işçilerine kadro vereceğim, söz.

Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Arabaya kadro verdiler, o arabanın şoförüne kadro vermediler.

Otizmli çocuklar var aramızda, onları yeteri kadar göremiyorsunuz kalabalık bir ortam olduğu için, onların eğitilmesi lazım, sorunları ile ilgilenmemiz lazım. Onların sorunları çok ama çok önemlidir. Biz bütün otizmli çocuklara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Onların hakkını sonuna kadar savunacağız.

Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek. Kadınlara güveniyorum. Bu ülkenin kadınları demokrasi istiyor. Bu ülkenin kadınları eşitlik, daha fazla söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliyecidir.

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