CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'taki birliğine teslim olmak için bugün sabah saatlerinde Ankara'daki evinden ayrıldı. Kerem Kılıçdaroğlu'na annesi, kardeşleri ve nişanlısı eşlik etti.



"VATANİ GÖREVİMİ YAPACAĞIM"

Evinden ayrılan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk TV muhabirine yaptığı açıklamada "Vatani görevimi yapacağım. Gidip, geleceğim hayırlısıyla. Sağolun." diye konuştu.



"HAYIRLI OLSUN"

Kerem Kılıçdaroğlu'nun annesi Selvi Kılıçdaroğlu arabaya binerken, "Hayırlı olsun diyorum. Sağolun." diye konuştu.

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