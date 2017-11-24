Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere özel meslek yasası ve ikramiye önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde okul açılışında konuştu. CHP lideri, "Öğretmenler meslek yasasının çıkması lazım. Devlet memurlarından bunu çıkarmalıyız, öğretmenler için bağımsız bir yasa çıkarmalıyız" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, öğretmenler için birer maaş ikramiye önerisinde de bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
Öğretmen hayatımızın ortak aktörü ise bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarmak lazım, yani bir öğretmenler meslek yasasının çıkması lazım. Devlet memurlarından bunu çıkarmalıyız, öğretmenler için bağımsız bir yasa çıkarmalıyız. Doktoru, avukatı, mimarı, mühendisi, esnafı yetiştiren öğretmen. Bu konuda gelirse söz veriyorum, önce biz evet diyeceğiz.
"BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERELİM"
Öğretmenlere yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim. Parlamentoda buna kimse hayır demez. Öğretmene vermeyip kime vereceğiz maaşı. Oturalım doğru dürüst bir aylık verelim. Öğretmene kesinlikle 3600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca, her 24 Kasım'da toplanırız, güzel laflar ederiz, bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? 80 milyonluk bir toplum, öğretmenine bir ikramiye veremeyecek mi?
Bir ülke eğitimine katkı yapmazsa o ülkenin geleceği yoktur.
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