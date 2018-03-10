Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre; CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Şık ve Sabuncu'yu telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu'ya karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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