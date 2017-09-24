Kemal Özdeş: "1-0 bitirmeyi öğrenmemiz gerekiyor"

Süper Ligin 6. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kazanacakları maçı uzatma dakikalarında yedikleri golle berabere bitirdiklerini söyledi.

Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzatma dakikalarında yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ve etkili ataklar geliştirdiklerini aktaran Özdeş, "İlk yarıyı önde bitirdik, defansif olarak problem yaşamadık. İkinci yarıda daha doğru, daha çabuk oynadık. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulmanız gerekiyor. Bu fırsatlar da geldi. Ancak oyunun son 10 dakikasında, ikinci golü bulamadığımız için işin psikolojisi gereği çok adamla savunmaya çekildik. Uzatmalara kadar da savunmada başarılı olduk. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Rakibe hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik, bunun için mutluyum. Ancak maçı 1-0 bitirmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzde Osmanlıspor maçı var, o müsabakayı kazanarak üst sıralara çıkmak için çalışacağız." diye konuştu.

Özdeş, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "Oyunu baştan sona biz kontrol ettik. Sahada biri kazanmaya diğeri ise yalnızca zaman harcamaya çalışan takımlar vardı." açıklamasının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor. Topun onlarda kalması önemliydi ama futbol, gol pozisyonu oyunudur. Kayserispor'un golü attığı dakikaya kadar bir tane gol girişimi yok. Hocamıza bu yorumu yaptırtan uzatmada attığı gol olsa gerek. Bugün maçı kazanması gereken takım Kasımpaşa'dır. Futbolun her iki yönü vardır, bazen hücum yaparsınız, bazen savunma. İkinci golü atamadığımız için Sumudica hoca haklı sanırım."