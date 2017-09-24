Kemal Özdeş: "1-0 bitirmeyi öğrenmemiz gerekiyor"

Süper Ligin 6. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kazanacakları maçı uzatma dakikalarında yedikleri golle berabere bitirdiklerini söyledi.
Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzatma dakikalarında yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.
İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ve etkili ataklar geliştirdiklerini aktaran Özdeş, "İlk yarıyı önde bitirdik, defansif olarak problem yaşamadık. İkinci yarıda daha doğru, daha çabuk oynadık. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulmanız gerekiyor. Bu fırsatlar da geldi. Ancak oyunun son 10 dakikasında, ikinci golü bulamadığımız için işin psikolojisi gereği çok adamla savunmaya çekildik. Uzatmalara kadar da savunmada başarılı olduk. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Rakibe hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik, bunun için mutluyum. Ancak maçı 1-0 bitirmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzde Osmanlıspor maçı var, o müsabakayı kazanarak üst sıralara çıkmak için çalışacağız." diye konuştu.
Özdeş, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "Oyunu baştan sona biz kontrol ettik. Sahada biri kazanmaya diğeri ise yalnızca zaman harcamaya çalışan takımlar vardı." açıklamasının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor. Topun onlarda kalması önemliydi ama futbol, gol pozisyonu oyunudur. Kayserispor'un golü attığı dakikaya kadar bir tane gol girişimi yok. Hocamıza bu yorumu yaptırtan uzatmada attığı gol olsa gerek. Bugün maçı kazanması gereken takım Kasımpaşa'dır. Futbolun her iki yönü vardır, bazen hücum yaparsınız, bazen savunma. İkinci golü atamadığımız için Sumudica hoca haklı sanırım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.