Kemal Özdeş: Baskıyla başa çıkacağız

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray’la kozlarını paylaşacak olan Kasımpaşa, rakibine evinde darbe vurmak için kenetlendi. Akhisar maçında itirazları nedeniyle aldığı bir maçlık cezasını geçen hafta Malatya önünde tamamlayan Kemal Özdeş, bu hafta takımın başında kulübede olacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre başarılı hoca, zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini, rakibin açıklarını değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Kemal Özdeş, “Ligin ilk 4 haftasında, Akhisar maçının sonucu dışında, hem oyun olarak hem de skor olarak takımım oldukça iyi işler çıkardı. Şimdi önümüzde Galatasaray maçımız var. Rakibimiz de lige iyi bir giriş yaptı. Sadece son hafta puan kaybı yaşadılar. Ofansif olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip Galatasaray. Özellikle iç saha maçlarında taraftar etkisiyle birlikte baskılı oynuyorlar. Bu maçta önceliğimiz bu baskıyla başa çıkmak olacak” sözleriyle rakibin ilk ataklarını durdurmaları gerektiğinin altını çizdi.



‘COŞKULU OYNAMALIYIZ’

Takım savunmasının önemine dikkat çeken Kemal Özdeş, şöyle devam etti: “Ofansif olarak topa sahip olup, çabuk ve coşkulu olmalıyız. Oyunun iki yönünü de birlikte oynamalıyız. Kendi standardımızı ortaya koyarak puan almak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

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