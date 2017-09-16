Kemal Özdeş: Baskıyla başa çıkacağız

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray’la kozlarını paylaşacak olan Kasımpaşa, rakibine evinde darbe vurmak için kenetlendi. Akhisar maçında itirazları nedeniyle aldığı bir maçlık cezasını geçen hafta Malatya önünde tamamlayan Kemal Özdeş, bu hafta takımın başında kulübede olacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre başarılı hoca, zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini, rakibin açıklarını değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Kemal Özdeş, “Ligin ilk 4 haftasında, Akhisar maçının sonucu dışında, hem oyun olarak hem de skor olarak takımım oldukça iyi işler çıkardı. Şimdi önümüzde Galatasaray maçımız var. Rakibimiz de lige iyi bir giriş yaptı. Sadece son hafta puan kaybı yaşadılar. Ofansif olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip Galatasaray. Özellikle iç saha maçlarında taraftar etkisiyle birlikte baskılı oynuyorlar. Bu maçta önceliğimiz bu baskıyla başa çıkmak olacak” sözleriyle rakibin ilk ataklarını durdurmaları gerektiğinin altını çizdi.
‘COŞKULU OYNAMALIYIZ’
Takım savunmasının önemine dikkat çeken Kemal Özdeş, şöyle devam etti: “Ofansif olarak topa sahip olup, çabuk ve coşkulu olmalıyız. Oyunun iki yönünü de birlikte oynamalıyız. Kendi standardımızı ortaya koyarak puan almak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.”
- Kemal Özdeş
- kasımpaşa
- galatasaray
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.