Kemal Özdeş: ''Çıkış maçımız olacak''

Süper Lig’e iyi başlayan ancak 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa’da, tecrübeli teknik adam Kemal Özdeş, öğrencilerini bugün oynanacak zorlu Antalya maçına motive ediyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 8 haftada 8 puan toplayan Paşa’da, Özdeş oyuncularına geçen sezonu hatırlatırken, Antalya maçında çıkışa geçeceklerini söyledi. Kötü gidişata ‘dur’ demek istedikleri ifade eden Özdeş, “Geçen sezon da bu dönem sıkıntılıydık ve 8. hafta sonunda yine 8 puanımız vardı. Ancak üstesinden gelmeyi başardık. Kendinize güvenin. Karakterli bir takıma sahip olduğumu biliyorum. Son maçları unutun ve geçen yılı hatırlayın. O dönemde nasıl birlik olarak bu durumdan kurtulduğumuz unutmayın. Sizden yine aynı özveriyi bekliyorum. Antalya maçı, çıkış maçımız olacak” sözleriyle öğrencilerini motive etti.

PAŞA SAVUNMA ÇALIŞTI

Kasımpaşa'nın son haftalarda basit goller yemesinden oldukça memnuniyetsiz olan Kemal Özdeş, hafta boyunca savunma üzerine yoğunlaştı. İdmanlarda defansif çalışmalara ağırlık veren deneyimli teknik adam, oyuncularını toplu halde savunma yapmaları konusunda uyardı.

5 FUTBOLCU FULL ÇEKTİ

Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, Kasımpaşa’da toplam 5 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Kaleci ramazan, stoper Veysel, sağ bek Popov, sol bek Veigneau ve orta saha Sadiku, 8 maçta 720’er dakika görev yaptı ve Kemal Özdeş’in vazgeçilmez isimleri oldu. Bu oyunculardan Veysel 1 gol, Popov ile Veigneau ise 2’şer asistle skor yüküne katkı sağladı.