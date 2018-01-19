Süper Lig'de hasret sona erdi ve heyecan 24 günlük aranın ardından Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle yeniden başladı! Kasımpaşa, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda ortaya koyduğu iyi futbolla 3-2 kazandı. Teknik direktör Kemal Özdeş, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Özdeş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk yarı top bizdeyken sıkıntılar yaşadık. Takım boyu kısa olan rakibimize karşı biraz geriden oyun kurduk, öne çıkamadık. Pozisyon yokken iki gol yememiz bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarı orta saha topla daha doğru yerlerde buluştu. Takımım daha öne çıktı, kenarlara açtık, oyuncuları öne daha soktuk. İkinci yarıda topa daha doğru sahip olduk. Rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte oyuna bir hücumcu daha aldık. İkinci yarı oynadığımız oyunla kazanmak bizim için ümit verici bir şey. İlk yarıda içeride oynadığımız maçlar vardı, hak ettiğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün hem doğru savunma yaptık hem iştahlıydık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, inançlarını kaybetmediler. Sonradan oyuna giren oyuncularımın katkıları da önemliydi, onlara da teşekkür ediyorum. Umarım istediğimiz gibi bir ikinci yarı olur."

Kemal Özdeş

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