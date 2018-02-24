Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Kasımpaşa, Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Kayserispor'u 3-1 öne geçiren penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Kasımpaşa'nın hocası Kemal Özdeş, maçın ardından pozisyonla ilgili, "O penaltıyı bu düzeyde vermemek lazım. Ne görüyorsanız onu çalmak lazım. Hakem maçı baştan sona kaygıyla yönetti" diye konuştu.

Kemal Özdeş'in açıklamaları şöyle:

"Sonuç için üzgünüm, mutlak kazanmak istiyorduk. Tüm maçlara final gözüyle bakıyoruz. İlk devre istediğimiz gibi gol bulduk, hızlı ataklarla 2. golü bulabilirdik. Rakip Galatasaray'ın 2. yarı oynadığı gibi oynadı maç boyunca, 4-4-2 oynadılar. İkinci yarı planlarımızı daha iyi gerçekleştirdik kırmızıya kadar. Bir hata 2 gol yememize neden oldu. 2. sarı kart doğru gibiydi benim gördüğüm yerden. Eksik kalınca 2 forvete döndük. Uzun zamandır kazanamıyorlardı, baskı kurdular. Tam hamle yapacakken penaltı oldu, sonra biz penaltı kazandık. Futbol ciddi bir oyun. Son anda belki 3-3 bitecekti. Kayseri bugün oldukça iştahlıydı, 11'e 11 devam etseydi istediğimizi alırdık diye düşünüyorum. O penaltıyı bu düzeyde vermemek lazım. Üst sıralarda hayalimiz var. Ne görüyorsanız onu çalmak lazım. Pavelka önümüzdeki maç da yok, penaltı pozisyonunda kart gördüğü için. Bu penaltı olmadı, görmeden verdi olarak niteliyorum. Hakem maçı baştan sona kaygıyla yönetti. Kırmızı karta kadar çok güzel maç oluyordu. Her maçı kazanıp varmak istediğimiz yere varacağız. Üst sıralara yetişeceğiz, takımıma güveniyorum."