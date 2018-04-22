Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde iyi bir sezon geçiren Kasımpaşa, özellikle son 3 haftada müthiş bir çıkış yakalamıştı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; önce Göztepe’yi ardından Bursaspor’u deplasmanda yendikten sonra geçen hafta sahasında karabük’ü 2-0 deviren Lacivert-Beyazlılar’da gözler Atiker konya ile oynanacak maça çevrildi. Son haftada kalesinde gol dahi görmeyen çıkıştaki Paşa’nın başarılı hocası Kemal Özdeş, konya ile oynanacak olan 90 dakikanın çok zor geçeceğini söyledi ve kalan 5 haftaki rakiplerin durumlarına dikkat çekti. “Hedefleri olan takımlarla karşılaşacağız” diyen Kemal Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

''TAKIMIM MAÇLARA HAZIR DURUMDA''

“Sezon başından bu yana ligi üst sıralarda tamamlamakla ilgili bir hedefimiz vardı. Bu süreçte sıralama olarak geriye düştüğümüzde bile hedefimizden vazgeçmedik. Geçtiğimiz 3 hafta kazanmak, kalemizde gol görmemek kalan 5 hafta için bizleri umutlandırdı. Şimdi bu süreçte zor maçlar oynayacağız. Hedefi olan takımlara karşı hedefi olan bir takım sahaya çıkacak. Bu nedenle her maç final havasında geçecek. Takımım form durumu olarak bu karşılaşmalara oldukça hazır. Fiziksel ve mental olarak da çok iyi durumdayız. Bu haftaki rakibimiz Konyaspor. Son haftalarda yükselen bir grafikleri var. Formda iki takım karşılaşacak ve biz bu maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma bu süreçte çok güveniyorum.”