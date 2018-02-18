Kasımpaşa, ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü. İçerde oynadığı son 3 maçta da rakiplerini deviren Paşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, maç sonrasında hedeflerinin lig tablosunda daha üst sıralar olduğunu dile getirdi. Kemal Özdeş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bildiğiniz gibi ligin en genç takımıyız, bunun fiziksel üstünlüğü oluyor. Biz cuma günü oynadık, Galatasaray pazartesi. Bu da bizim için avantajlı bir durumdu.

Bugün zor bir maçtı, Galatasaray kazansaydı haftayı lider kapatacaktı, bizim de kazanarak üst sıralara yaklaşma hedefimiz vardı. Hafta içerisinde motivasyonla hazırlandık. Galatasaray, 3-4 haftadır çok fazla orta saha kullanmadan direkt hücum ediyor, savunmadan direkt atılan toplarla gol arıyor. Buna önlem aldık.

Pas yapamamak, top tutamamak etkili şekilde öne gidemememizi engelledi. Taç atışından sonra dönen topta kontratak yedik, bu bir pozisyon hatasıydı.

Daha fazla topa sahip olmanın öneminden bahsettim. Sivas ve Antalyaspor maçının bazı bölümlerinde Galatasaray kenara çıkarak etkin kılıyordu. Fatih hocanın söylediklerini de dinledim, zorunlu değişikliği duydum. Bu da topa daha çok sahip olmamızı sağladı. 3. bölgede daha sabırla hücum etsek daha farklı olabilirdi. Galatasaray, 2-1'den sonra daha çok risk aldı.

Bugün 2-2 de bitebilirdi, Gomis son dakikalardaki pozisyonu gol yapsa 2-2 de bitebilirdi. Ama bizim için önemli olan daha yukarısı için oynayabilmek. Bu sezon hep oyuncularıma üst sıraları hedefleyerek mesajları veriyorum. Ön tarafta derin bir kadrom var, takviyeler yaptık. Kalan 12 haftada bunun daha fazlasına ihtiyacımız var. Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığımız maçlarda 2 puan ortalaması yakaladık, bu da önemliydi. Takımın artık özgüveni var, ikinci yarılardaki oyunu standart haline getirdik, ilk yarıya da yaymamız gerekiyor. Hak ederek kazandığımız bir maç oldu."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Galatasaray kazansa haftayı lider tamamlayacaktı. Bizim de amacımız üst sıralarda olmak. Hafta içi bunu konuştuk. Burada kazanacak tutumu sergilemek, coşkulu oyunu oynamak bize galibiyeti getirir, diye düşündük. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler." diye konuştu.

Galatasaray'ın maçların ilk yarısında direkt hücum eden bir yapısının olduğunu vurgulayan Özdeş, şunları kaydetti:

"İlk 45 dakika bunu etkisiz hale getirdik, diyebilirim. Geriye düştük ancak sonunda penaltıyla beraberliği yakaladık. Galatasaray'ın ikinci yarıda yaptığı zorunlu değişiklik orta saha üstünlüğünü bize geçirdi. Golü bulduktan sonra Galatasaray daha fazla risk almaya başladı. Galatasaray'ın sonuçlandıramadığı her atak sonrası daha fazla pozisyon üretebilirdik ama biraz aceleci davrandık. Kasımpaşa'nın hedefi üst sıralardır. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum."