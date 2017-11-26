Kemal Özdeş'in Kasımpaşa Konyaspor maçı açıklamaları

Süper Lig’in son 3 haftasında 7 puan toplayıp yeniden yükselişe geçen Kasımpaşa’da moraller yerinde... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Kardemir Karabük deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerek iyi bir hava yakalayan Lacivert-Beyazlılar, seri yakalamanın peşinde...

Bu maçla ilgili konuşan teknik direktör Kemal Özdeş, “Son 3 maçtaki takım birlikteliği bize özgüven kazandırdı. Bireysel performansların artması, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamızı sağladı. Her maç aynı özveriyle oynamalıyız. Rakibimiz etkili hücum oyuncularından kurulu bir ekip. Hücumda ve defansta takım halinde hareket etmeliyiz. 3 puanı alıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Cezalı 3 oyuncumuzun eksikliğini hissetmeyiz diye düşünüyorum. Takıma güveniyorum. Konya’yı yenip üst sıralara doğru çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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