Kemal Özdeş: Kayseri'yi yenmek istiyoruz

Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş, bugün sahalarındaki maçta Kayserispor’u mağlup edip seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre başarılı hoca, “Ligin ilk haftalarında zorlu bir periyodu geride bıraktık. Bu maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını olarak daha fazla puan kazanmalıydık. Şimdi kendi evimizde kazanarak bir seriyi başlatmak istiyoruz. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Kayserispor’a karşı ofansif olarak tüm takım istekli ve coşkulu olmalıyız. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. 3 puan kazanarak üst sıralarda yerimizi alacağımızı düşünüyorum” dedi.

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