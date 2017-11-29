Kemal Özdeş: "Takımı korumak adına rotasyon yaptık"

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a 3-1 yenildi.

Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kupa maçının ilk ayağında 3-1 yenildiğimiz için üzgünüm. Boluspor'u oynadığı oyundan dolayı tebrik ederim. Bireysel hatalardan dolayı goller yedik. Rotasyon yapmak zorunda kaldık. Takımı koruma adına ve genç oyuncularıma şans verme adına rotasyon yaptım. İlk gol bireysel hatadan dolayı oldu. 15 gün sonra kupanın ikinci ayağını oynayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. İyi ve doğru oynayarak puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Özdeş ayrıca, Boluspor karşısında yaptığı rotasyonun ligde Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayla alakası olmadığını açıkladı.

Kemal Özdeş

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