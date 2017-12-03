Kemal Özdeş'ten Fenerbahçe Kasımpaşa maçı açıklamaları

Kasımpaşa'nın başarılı teknik direktörü Kemal Özdeş Fenerbahçe maçı için umutlu konuştu... Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Özdeş, “Ligde oynadığımız son 4 maçta 10 puan toplamamız, takımımın üst sıralara yükselme hedefi açısından bizlere büyük umut veriyor. Bu süreci başarıyla gerçekleştirmek için oyuncularım inanılmaz bir birliktelik sergiledi. Hem planladığımız oyunu doğru oynadılar hem de çok mücadele ettiler. Fenerbahçe ile Kadıköy’de zorlu bir maç oynayacağız” dedi.

"TAKIM OYUNU ÖNEMLİ"

Kemal Özdeş, “Onlar da son 2 maçını kazandı ve moralli durumdalar. Zirveden kopmak istemeyeceklerdir. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip ve taraftarının önünde bizi yenmek isteyecek. Ancak bizim de üst sıralarda olma hedefimiz var. Bizim için takım oyunu çok önemli. Oyunun iki bölgesinde de hata yapmamalıyız ve oradan da iyi bir sonuç alarak çıkışımızı sürdürmeliyiz” diye konuştu.

Kemal Özdeş

fenerbahçe

kasımpaşa

süper lig