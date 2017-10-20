Kasımpaşa Teknik Direktör Kemal Özdeş'ten hakem Ümit Öztürk'e tepki

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Antalyaspor maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Özdeş, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

"6 puanlık bir maç değil. Biz proje kulübüyüz, lige kalite katmaya çalışıyoruz. Bugün çok üzülüyorum. Maç da konuşmak istemiyorum. Hakemin gol pozisyonlarında tesiri yok ama bir pozisyon var, 4. hakem kulübeye dönüp 'Tamam, sarı kart' diyor, hakem gösterme cesareti gösteremiyor. Yazık oldu emeklere. 23 yıllık antrenörlük yapıyorum. Hakemlerimiz için bu iş bir hobi olabilir ama bizim için hayat, bizim için yaşam biçimi. Eşit futbol istiyoruz. Antrenör, 1 dakika sonra oyundan aldı. Futbol konuşacak bir durum yok. Oyuncularımı karakterli oyun için kutluyorum. Daha 25 maç var. Kasımpaşa çok kaliteli bir kulüp ve çok kaliteli bir takım."

ÖZDEŞ'İN TEPKİ GÖSTERDİĞİ POZİSYON

Mücadelede sarı kartı bulunan Antalyasporlu Harun, 51. dakikada Kasımpaşa'dan Pavelka'ya sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Kasımpaşa cephesi kırmızı kart beklerken hakem Ümit Öztürk, elini kartlarına götürmedi. 53. dakikada ise Kasımpaşa'dan Murillo, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

BASIN TOPLANTISI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımının geçen yıl çıkış yakalayan Kasımpaşa hüviyetinde oynadığını söyledi. Büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları maçta son ana kadar gol atmak için çaba harcadıklarını söyleyen Kemal Özdeş, "Bugün statta olan seyirciler için zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. Çok fazla futbol konuşmak istemiyorum. Üzülüyorum. 23 yıldır antrenörlük yapıyorum. Buralara gelebilmek için çok büyük mücadeleler verdim. Maçın bir anı var ki, çok net herkesin gördüğü, rakip takımın antrenörünün gördüğü bir pozisyonda hakem cesaret edip rakip oyuncuya sarı kart gösteremedi. İki dakika sonra o futbolcuyu rakip takımın antrenörü oyundan aldı. Ondan daha zayıf bir pozisyonda ise benim oyuncuma, orta alanda gol pozisyonu olmayacak bir pozisyonda ikinci sarı kartı çok kolay gösterdi" dedi.

Sahada emek harcayan futbolcu, teknik adamlar ve kulüpler için futbolun bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Kemal Özdeş, "Çeyrek asır zamandır ben mücadele veriyorum. Bakıyorum bazı hakemlerimiz için bu bir hobi. Belki bir para kazanma alanı. Ama eşit şartlarda oynansın istiyorum. Ligin 9'uncu haftasında takıma, puana, şehre göre maç yönetilmemeli. Buna çok üzülüyorum. Antalyaspor kaliteli bir takım. Geçen hafta Göztepe maçını da kazanabilirdi. Üzüldüğüm eşit şartlarda oynayamamak. Bundan sonra aynı oyunu sürdürmek. Kalite üretmek önceliğimiz olacak. Hem kulübüm, hem takımım bunu üretebilecek güçte" diye konuştu.