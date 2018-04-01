Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ligin en zor deplasmanlarından birini kazandıklarını söyledi.

Kazanabilmek adına doğru bir oyun oynadıklarını belirten Özdeş, "Top rakipteyken doğru karşıladık, iyi baskı kurduk. İlk yarıda pozisyona girip değerlendirdik. İkinci yarıda Göztepe'nin taraftar desteğini de alıp bize baskı yapacağını biliyorduk, zorlandık. Ancak 3 puanı almak çok önemliydi. Önümüzde 7 hafta var, tüm maçları final gibi oynamak gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.