Kemal Özdeş ve Tamer Tuna'nın maç sonu açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Geride kalan 5 haftada 1 puan alabildikleri için kazanmanın öneminin arttığına vurgu yapan Özdeş, "Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Çok çoşkulu ve istekli oynadık. Hem hücumda iyi oynadık hem de iyi savunma yaptık. Bu oyun standardını devam ettirmek bizim için önemli. Önümüzdeki hafta da kazanarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Geçen sezon 13 haftada 12 puan topladıklarını hatırlatan Kemal Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz puana değil, üreteceğimiz işe bakıyoruz. Kasımpaşa'da hiçbir dönemde kriz olmaz çünkü bu seviyelerden çıkacak gücü var. Gelecek beklentisi, hayali olan ciddi oyuncularım var. Onları takım haline getirmek, kulübün altyapısıyla kolaylaşıyor. Üst sıraları hedefliyoruz. Fode Koita geri dönecek, daha nitelikli bir takım olacağız. Bu enerji ve coşkuyu sürdüreceğimizi biliyorum."

GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takım olarak oyun gücünü ortaya koyamadıklarını kaydetti.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Tuna, "Maçın değerlendirmesi, maçın değeriyle alakalıdır. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Maçların birçok değeri vardır ama önemli olan o sahada kendi oyun karakterinizi gösterdikten sonra bunları açıklamaktır. Bugün kendi değerimizi ortaya koyamadığımız için üzgünüm." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın oyun geçişlerinde kötü reaksiyon verdiklerini aktaran Tamer Tuna, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakibimize çok fazla şut imkanı verdik. Maçın içinde kendi kimliğimizden uzak bir haldeydik. İstedikleriniz her zaman olmuyor. Bugün istediklerimizin hiç olmadığı bir gündü. Ben çok gol atma taraftarıyım. Hücum futbolunu seven bir teknik adamım ama savunma yapmadan olmaz. Daha fazla attığımız için bu durumdayız ama savunmayla hücum bir bütün. Yediğimiz gollerin tamamı takım zafiyetinden kaynaklanan gollerdi."