Kasımpaşa'nın deneyimli teknik patronu Kemal Özdeş, Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu... Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Özdeş, çıkışa geçeceklerini belirtti. Sezonun ikinci yarısına çok iyi başladıklarının altını çizen ancak daha sonra talihsizlikler yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam “Ligin 2. devresine takımım hem oyun olarak hem de puan olarak iyi başlamıştı. Son 4 haftalık periyotta ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamıza rağmen hak etmediğim puan kayıpları yaşadık. Bunun sonucunda da üst sıralardan uzaklaştık. Şimdi kalan haftalarda tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Milli arada takımım oldukça iyi hazırlanıyor. Sakat oyuncumuz yok. Sadece Milli takımlarına giden 5 oyuncumuz bizimle birlikte değil.

‘MİLLİ ARA FIRSAT OLDU’

Milli ara hem fiziksel hem de psikolojik anlamda toparlanmamız açısından bir fırsat oldu. Bugünden itibaren Göztepe maçına hazırlanacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor ancak takımımın kalitesi bu zorlukları aşacak seviyede... Bir an önce yeniden galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Güçlü ve istekli oyunumuzu sürdürerek oradan zaferle dönmek istiyoruz" dedi.

İZİN BİTTİ, ÇALIŞMA ZAMANI

Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş’in takımına verdiği izin sona erdi... Lacivert-Beyazlılar, bugün Kemeburgaz Tesisleri’nde toplanıp 1 Nisan’da Göztepe ile oynanacak olan zorlu maçın hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler.