Filipinler’in Sarangani eyaletinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Filipinlerin Volkanoloji ve Sismolojisini Enstitüsü (Phivolcs) raporuna göre deprem sonucunda 165 kilometre derinliğinde bir yarık oluştuğu ifade edildi.

Deprem’den sonra bölgede tsunami alarmı verildiği kaydedildi.

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