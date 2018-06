Lisenin Nejat Ekrem Basmacı Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Abidin Başarslan, okulun yalnızca 4 duvar arasında eğitim yapan bir kurum olmadığını söyleyerek, bunun çok daha ötesinde, kendisini geliştirmiş kültür yuvaları olması gerektiğini aktardı.

Başarslan, Vefa Lisesi'nin 146 yıllık tarihi boyunca, eğitim öğretim ve sosyal alanda başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, Kemal Sunal, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel ve birçok değerli ismin bu okuldan mezun olduğunu dile getirdi.

Vefa Lisesi'nin büyük bir aile olduğunu kaydeden Başarslan, "Bu güzel ailenin her ferdi, bu ülkenin geleceğinde bir mihenk taşı. Sanata, spora, siyasete, edebiyata kadar bu ülkenin her hücresinde vefalı duruşunu gösteren nesiller yetiştiren Vefa Lisesi'nin bir parçası olmaktan her daim gurur duyduk, gurur duyacağız. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası etkinliklerini, her yıl haziran ayının ilk haftasında bir hafta boyunca kutluyoruz." dedi.

"En İyi Yönetmen Ödülü" verilen Can Ulkay da kendi jenerasyonu için sinemaya gitmenin çok değerli olduğunu dile getirerek, "Hatıralarımız vardı. Yazlık sinemalar, mahalle sinemaları, uzun kuyruklar, gazoz, leblebi, çekirdek ve sevdiğimiz oyuncular ama bize sinemayı sevdiren çok büyük değerler var. Başta Kemal Sunal. Burada olmaktan, onu adına verilen bu ödülü almaktan çok gururluyum." diye konuştu.

MAN BOOKER'DAN 50. YILA ÖZEL ÖDÜL

"VEFA, BİR KÜLTÜRÜN ADI"

"En İyi Yazar" ödülüne layık görülen Sunay Akın ise yeni kitabında ünlü kalecilerin hikayelerinin olacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"İzmir işgal altında. İşgal güçleri bizi manevi olarak da işgal etmek istiyor. Bir futbol maçı teklif ediyorlar bize. Garibaldi'nin takımı. Çok iyi futbolcular getiriyorlar. 'Bu tiplerden ne olur ki zaten. Bir de bunları sahada görelim' diyorlar. 10-0 biz kazanıyoruz. Kalecilerin bir talihsizliği vardır. Maç sonrası kurban edilirler. Kale 3 direkten oluşur. Kale, az sonra idam sehpasına dönüşür ve kaleciyi asarlar. Ne yazık ki biz o maçta takımımızın kalesini koruyan Altay Spor'un kalecisi Adnan Menderes'i de astık."

"En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Aras Bulut İynemli de ödül için teşekkür ederek, "Bireysel ödüller gibi görünse de tamamen projelerin ödülleri. Çok büyük emekler var, projelerde. Tamamen bir takım işi. O yüzden ekibim adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yılın Yükselen Oyuncusu" seçilen Erkan Kolçak Köstendil de vefa kelimesinin sadece bir okul adı olmadığını dile getirerek, "Vefa, bir kültürün adı. Kemal Sunal'ın, Tarık Akan'ın, Şener Şen'in ve ismini sayamadığımız nice önemli ismin geçtiği bir kültür ve bizler bugün hala onların yaptığı işlerden feyz alarak önümüzü görmeye çalışıyoruz. Eğer bugün bizim yaptığımız işler, bundan 20-30 sene sonra hala seyredilebilirse onların tırnağı olmuş olacağız. Daha yememiz gereken bir ton ekmek var." diye konuştu.

"EN İYİ FİLM" AYLA, "EN İYİ DİZİ" ÇUKUR

"En İyi Ressam" ödülüne layık görülen Devrim Erbil ise ressamlığın yanı sıra eğitimci olduğuna da işaret ederek, "Ben bir öğretmen olarak, gençlere sanatla beraber olmalarını söylerim. Türkiye'yi çağdaşlaştırmak ve ileri götürmenin, huzur içinde, saygılı, birbirine hoşgörülü bir toplumun üyeleri olmak için sanatın gerekliliğini hatırlatırım." dedi.

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İsmail Hacıoğlu'nun "En İyi Erkek Sinema Oyuncusu" olarak ödüllendirildiği törende, Mehmet Aslantuğ "Vefa Özel Ödülü", Elif Naci "Vefa Onur Ödülü", Aslı Enver "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu", Demet Evgar "En İyi Kadın Sinema Oyuncusu", Rıza Kocaoğlu "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Deniz Barut "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ilgaz Kaya "Yılın Umut Vaat Eden Oyuncusu", Sıla Gençoğlu "En İyi Kadın Ses Sanatçısı", Ersay Üner "En İyi Söz Yazarı ve Erkek Ses Sanatçısı", Sena Şener "En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı", Manuş Baba "En İyi Çıkış Yapan Erkek Ses Sanatçısı", Sinan Akçıl ise "En İyi Pop Sanatçısı" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Film" ödülü Ayla'nın olurken, "En İyi Dizi" ödülü Çukur, "En İyi Tiyatro Oyunu" Kızgın Damdaki Kedi, "En İyi Grup" RUBATO, "En İyi Çıkış Yapan Grup" Dolu Kadehi Ters Tut, "En İyi Youtube Kanalı" BABALA TV, "En İyi Kültür Sanat Dergisi" Tuhaf, "En İyi Kültür Sanat Programı" Şeffaf Oda, "En İyi Modacı" Tuvana Büyükçınar Demir, "Yılın Fark Yaratan Kadını" İrem Yaman, "En İyi Karikatürist" Rewhat Arslan, "En İyi Albüm" Ceylan Ertem, "En İyi Düet" Sinan Akçıl ve İzel Çeliköz, "Yılın En Başarılı Genç Sivil Toplum Kuruluşu" İstanbul Gençlik Platformu, "En İyi Haber Sunucusu" Seda Öğretir, "En İyi Haber Kanalı" da CNN Türk oldu.

Etkinlik kapsamında, Vefa Lisesi mezunu ressam Timur Taştekin'in 12 eseri, 5 öğrencinin hazırladığı 12 eserle birlikte sergilenmeye başladı.