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BERNA LAÇİN

Şoktayım! Arkadaşım, yönetmenim sevgili abimiz Kemal Uzun öldürülmüş! Bu nasıl bir dünya, kahroldum! Delirmek üzereyim! Bu kadar mı ucız insan canı ya! Dünyanın en efendi en tatlı insanıydı! Sesini yükselttiğini bilmem! Beyzbol sopası ile öldürülmek nedir!