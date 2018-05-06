İHA'nın aktardığına göre, Kemerburgaz Göktürk yolunda sıkışmalı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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