Şarkıcı, soru-cevap videosunda “Geçen yılbaşından bu yana hayatınızda neler değişti?” sorusuna, “Geçen yılbaşından bu yana değil ama beş yılbaşı önce Beren Saat ile tanıştım, o hayatımın en önemli sürprizlerinden biriydi. Geçen seneyle pek aram yok, tatsız buldum.” yanıtını verdi.



Doğulu, “Yılbaşı akşamları olmazsa olmazlarınız neler?” sorusunu ise, “Yıllardır her sene annemin yanına gitmeye özen gösteririm. Kardeşlerim Ozan ve Canan da aynı şekilde. Bir arada olmayı severiz. Tombalalar oynar, televizyon seyrederiz.” şeklinde yanıtladı.

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