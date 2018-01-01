Sözcü’nün haberine göre, mekânı tıklım tıklım dolduran başarılı popçu, “Bu gece çok değişik bir gece olacak, hep birlikte eğleneceğiz” dedi. Saat 23.30’da sahneye çıkan ve performansını sergilemeye başlayan Doğulu, konuklar ile ara ara sohbet etti.

Sahne aldığı mekân için özel olarak alaturka repertuvar hazırlayan popçu, misafirleri için kanun ve ud getirdi.

Başarılı popçu, “Bir gün burada sahne alacağımı biliyordum, 25 yıldır bunun hayalini kuruyordum. Bu geceye nasipmiş, böyle bir gecede buluştuğumuz için sizler ve ben çok şanslıyız. Herkesin yeni yılı kutlu olsun, iyi ki varsınız” dedi.



Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra alaturka parçalar seslendiren Kenan Doğulu, kendisini dinlemeye gelenlerden büyük alkış aldı.

Başarılı popçuyu dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu, Orhan Gencebay, Sevim Emre ve yapımcı Polat Yağcı yer aldı.

00:00’a saniyeler kala geri sayım yapan Doğulu, “Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, aşk ve barış getirsin” dedi. Kenan Doğulu’yu yılbaşı programında annesi ve yakın aile üyeleri yalnız bırakmazken, Beren Saat de eşi ile yeni yıla girdi.