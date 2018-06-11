Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Ramazan Bayramı’nı Los Angelas’ta geçirecekleri öğrenilen çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Business class bileti alan ikiliden Doğulu, “10 günlük tatile çıkıyoruz, sonra yoğun bir iş temposu bizi bekliyor. Daha sonra oy kullanmak için burada olacağız” dedi.