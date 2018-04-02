HT Magazin'de yer alan habere göre, repertuvarı kadar sahne şovlarıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı ve bis yaptı.



Sanatçıyı dinleyenler arasında Burcu Esmersoy ve Edis de vardı.

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