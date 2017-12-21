Cadde’nin haberine göre, bir şirketin yıl sonu partisine katılan Kenan Doğulu, mekan çıkışı hızlı adımlarla aracına yöneldi.



Ünlü popçu, 2018 yılıyla ilgili, “Yeni yılda sahnedeyim. 2017 yılı hiç birimiz için iyi şeyler getirmedi. 2018'de inşallah sağlık ve huzur bizimle olur” diyerek aracına geçti.



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