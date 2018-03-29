Kenan Ece, Avlu dizisiyle birlikte gündeme geldi. Türk sinemasında ve dizilerinde birçok karaktere hayat vermenin yanı sıra Amerika ve Avrupa'da rol aldığı karakterlerle damga vurdu. Kenan Ece, Avlu dizisindeki Murat Ünal karakteriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. İşte Kenan Ece'nin hayatından kesitler.

KENAN ECE KİMDİR?

Tam adı Kenan Cahit Ece olan ünlü oyuncu, 24 Aralık 1980 doğumlu. Kenan Ece, Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City” ‘de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey” ‘de çalıştı.Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

KENAN ECE'NİN ROL ALDIĞI DİZİ-FİLMLER

2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)

KENAN ECE'NİN TİYATRO OYUNLARI

Bakarsın Bulutlar Gider : Özen Yula - BO Prodüksüyon - 2014

Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012

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