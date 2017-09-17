Kenan İmirzalıoğlu, Fatih dizisinden ayda 1 Milyon 400 Bin TL kazanacak

Kenan İmirzalıoğlu’nun, başrolde yer alacağı yeni dizisi ‘Fatih'ten bölüm başına 350 bin TL alacağı, ayda 1 milyon 400 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Cadde'de yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun, başrolünü oynayacağı 'Fatih' dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı. Yakışıklı oyuncu 1 ayda 1 milyon 400 bin TL alarak servetine servet katacak.

REKOR ÜCRET

Oyuncu, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak bir rekora imza attı! Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.