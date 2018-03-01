Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, oyuncu, kendisini görüntülemek isteyen bir muhabirin önünü kesmesi üzerine, kameramanı aracına bindirdi. “Gel beraber gidelim” diyerek espri yapan İmirzalıoğlu, çevredekileri güldürdü.





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