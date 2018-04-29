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HEDİYELER TAMAM

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a evlilik yıldönümü hediyesini de şimdiden verdi.Ünlü bir markanın 70 bin liralık bilekliğini aldı. Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu için el yapımı bir saat siparişi verdi.