Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi “Fatih”te Bizans İmparatoriçesi Teodora rolünü kimin oynayacağı belli oldu. Rolü oyuncu Toprak Sağlam canlandıracak.

OCAKTA BAŞLIYOR

Kenan İmirzalıoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracağı, “Fatih” dizisi, ocak ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Dizide Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe ve Sevinç Meşe de rol alacak. Başrol kadın oyuncunun kim olacağı ise henüz belli değil.