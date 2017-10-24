Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun Yargıtay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kenan İpek'in Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER