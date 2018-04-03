Kenan Işık, 2014'ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmıştı.

Çarpmanın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da devam edilmeye başlanmıştı. Şu an evinde bakılan Kenan Işık yürüyemiyor, konuşamıyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğru. Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusudur. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

Yıl Yapım Rol Notlar 1991 Sızı 1993 Süper Baba 1994 Kurtuluş (dizi) Kazım Karabekir 1997 Sıcak Saatler Rıfat Hazal 1998 Cumhuriyet 2001-2002 Dadı (dizi) Ömer Giritli 2002 Yeşil Işık Ali 2005 Aşk Oyunu Hakim Konuk oyuncu 2007 Fikrimin İnce Gülü

KENAN IŞIK TV PROGRAMLARI

Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000 - 2004 tarihleri arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005 - 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanmıştır.)

Kim Bir Milyon İster? (2008 tarihinde Star TV'de yayınlanmıştır)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 tarihinde Atv'de yayınlanmıştır.)

Kelimenin Gücü (2010 - 2011 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)

Kim Milyoner Olmak İster? (2011 - 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)

KENAN IŞIK SESLENDİRME

1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.

Kenan Işık'ın yönettiği bazı tiyatro oyunları

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Kenan Işık'ın rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Kenan Işık'ın yazmış olduğu senaryoları

1991, Yarına Gülümsemek

1991, Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992, Taşların Sırrı

Kenan Işık'ın ödülleri

GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”, (2 Kasım 2009)