HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Kenan Kalav’ın ailesinden kalan miras sonrası kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav’ı arayıp sormadığını HT MAGAZİN ortaya çıkarmıştı. Baba - oğulun bağlarını koparan mirasın detayları belli oldu.

Kalav’ın Muğla Datça’da arsası, Kartal’da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy’de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi. İstanbul ve Barcelona’da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.

kenan kalav

Can Kurt Kalav