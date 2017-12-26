HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, iddiaya göre Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav’la bağlarını kopardı.



Oğul Kalav, İstanbul ve Barcelona’da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.



Baba Kalav da karşı hamle olarak oğlunu takipten çıkardı.

Can Kurt Kalav

kenan kalav