Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Müşaviri Kenan Önalan, Engelliler Haftası dolayısıyla, engellilerin yaşadığı zorlukları Habertürk’ten Fatmanur Boylu'ya anlattı.

Malatya’da doğan Önalan, 7 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti. Engelli olmanın eksiklik değil, farklılık olduğunu yaşam felsefesi haline getiren Önalan, “İlkokul ve ortaokulu Ankara’da yatılı okudum. Çok zordu. Annem hiç önlüğümü giydirmedi. Bunun artı ve eksi yönleri oldu. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğreniyorsunuz. Liseyi İstanbul’da okudum” diye konuştu.

En büyük sıkıntıyı okul öncesi dönemde yaşadığını belirten Önalan, “Mahalledeki çocuklar benimle dalga geçerdi. Apartmanın arkasından bana taş atarlardı. Ben de taşların sesini duyar, taşı alıp onlara isabet ettirdim.

O günden sonra adım ‘Kör Nişancı’ kaldı. Kavga ederken çocuklar ‘Sen körsün, bu yüzden seni dövmüyorum’ derdi. Ben de onları bir daha döverdim. Körlüğümü kendime çok dert edinmedim” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Kuzey Amerika serüveninin başladığını dile getiren Önalan, “6 yıl boyunca ABD ve Kanada’da çeşitli işler yaptım.

Kanada’da metroda yürürken bir kadın yanıma geldi ve ‘Devlet sana neden köpek vermedi?’ diye sordu. Ona göre bu ihtiyacı devlet tamamlamalıydı. Türkiye’de yürürken kaldırım taşına takılıp düştüğümde ‘Senin yanında kimse yok mu, neden tek çıktın?’ diyorlar.

Oysa ‘Belediye nerede?’ demeliler” ifadesini kullandı. Önalan, belediyelerin görme engelliler için yaptığı sarı şeritlerin bazen kendileri için güvensiz olduğunu da vurguladı. 20 gün önce baba olan ve kızına “Beste” ismini verdiklerini söyleyen Önalan, “Hayatımın en güzel sesi, bestesi kızım oldu” dedi.

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