Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2017'de kaybettiği dünya şampiyonluğunu yeniden kazanmak istediğini söyledi.
Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül'de düzenlenecek Motokros Dünya Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, sakatlığının geçtiğini belirterek, "Önümüzde ki hafta antrenmanlara başlayacağım. Ocak aynın sonunda önce Portekiz sonra İspanya'da iki günlük test antrenmanları yapacağız. Şubat ayının son haftası da ilk yarışımız olan Dünya Şampiyonası başlıyor. Ardından Avustralya, Tayland, Avrupa ve Arjantin'de bir çok yarışlarımız olacak. Yeniden şampiyon olmak istiyorum. Şu an için her şey yolunda." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN BİR PROJE"
Düzce'deki pisti yaparken çok zorlandıklarını aktaran milli motosikletçi şöyle konuştu:
"Türkiye'nin ihtiyacı olan bir proje. Düzce'yi bir örnek yaptık, başka şehirlere de örnek olacaktır. Pist yapmak kolay değil. Arazinin altyapısında çok çalıştık, çok masraf yaptık. İnşallah umut ediyorum ki önümüzde ki nisan ayında motor kullanılabilir bir hale getireceğiz. Ama bunun kolay olmadığını söyleyebilirim. Maddi olarak gücümüz olsaydı şimdiye pist biterdi. Asfaltı dökmeye hazır hale geldik. İnşallah nisan ayında asfaltı dökeriz. Hep aksıyor, tabii ki nedeni maddi imkansızlıklar. İnşallah bitireceğiz."
"3 SPORCU BAYRAĞI DEVRALIP DEVAM EDECEK"
Yetiştirdiği genç motosikletçilerin kendisinden sonra Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğini dile getiren Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere Can ve Deniz Öncü kardeşler, çok iyiler. Onlarla birlikte Sakarya'da kendi yaptığımız pistte kamp yapmayı düşünüyorum. O kamp, onların da benim de organizasyonlara hazırlanmamız için önemli. Bu kampta hem onları eğiteceğim hem kendim hazır hale geleceğim. Çocuklar artık benimle antrenman yapacak seviyede, artık beni zorluyorlar hatta geçtikleri anlar oluyor. İnşallah 2 yıl içinde Türk bayrağını dalgalandırmaya onlar devam edecek. 2018'de şampiyon olursam, kariyerimi noktalamayı düşünüyorum. Ardından da sporcularla ilgilenmeyi düşünüyorum. 2019'da 3 sporcu bayrağı devralıp devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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