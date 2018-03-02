Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı Avustralya yarışı öncesinde yaptığı kazanın ardından oluşan deri yanığının tedavisinin, nakil olmadan tamamlanacağını söyledi.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24-25 Şubat'taki sezonun ilk yarışının sıralama turlarından 1,5 saat önce antrenmanda 257 kilometreye ulaştığında lastiğinin patlaması sonrasında yaşadığı kazanın sezona kötü başlamasına neden olduğunu belirtti.

Kazada, sağ kol ve sol ayağının kalça bölümünde yanmaya bağlı deri kaybı oluştuğunu anımsatan milli motosikletçi, "Avustralya'da doktorlar vücudumun farklı bölgesinden deri nakli yapılması gerektiğini belirtmişti. Bunun Türkiye'de yapılmasını istemiştim. Türkiye'de doktorlar deri nakli yapılmadan tedavi sürecinin uygun olacağına karar verdi. Geçen sürede derinin yenilendiği gözlendi. Altı gün geçti ve ve gözle görülür iyileşme var. Sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Mart'ta Tayland'da yapılacak. Tayland yarışına kadar tamemen iyileşmiş olacağım." ifadelerini kullandı.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Kenan Sofuoğlu, gelecek hafta antrenmanlara başlayacağını kaydetti.