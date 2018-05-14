Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya yarışında piste çıkarak, aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 16 yıllık spor yaşamında 5 kez dünya şampiyonluğu kupasını kaldırdı.
Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı olan İtalya yarışında Kawasaki Pucetti takımıyla piste son kez çıkarak, jübilesini gerçekleştirdi. Motosikletçi ağabeyi Sinan Sofuoğlu'na özenerek 2002 yılında aktif sporculuğa başlayan, ilgisi daha sonra tutkuya dönüşen 33 yaşındaki Sofuoğlu, başarılarıyla mutluluğun yanı sıra ailesinde kaybettikleriyle de hüzünlü dönemler yaşadı.
Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli motosikletçinin başarı için verdiği mücadele, zorluklara karşı gösterdiği ayakta kalma ve yarıştan kopmama azmi de gençlere örnek olacak nitelikte. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde Sakarya'daki evlerin enkazında kalan Sofuoğlu, depremden sağ kurtulmayı başardı. Kenan Sofuoğlu, daha sonra 2 ağabey, baba ve evlat acısı yaşamasına karşın motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.
5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Kenan Sofuoğlu, Almanya'da Yamaha Kupası ile başladığı uluslararası mücadelede 2005'te Dünya Supersport Şampiyonası ile devam etti.
Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda farklı takımlarla 13 sezon kupa mücadelesi verdi. 2018 Dünya Supersport Şampiyonası'nın 1. ayağı Avustralya yarışında kaza yapan ve daha sonraki yarışlara katılamayan milli motosikletçi, organizasyon kariyerine 5 dünya şampiyonluğu sığdırdı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007'de ilk zaferini elde ederek Türk bayrağını dalgalandıran Sofuoğlu, 2010'da ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Milli motosikletçi, 2012'de üçüncü, 2015'te ise dördüncü şampiyonluğunu kazandığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2016 yılında üst üste ikinci olmak üzere beşinci kez sezonu zirvede tamamladı.
Şampiyonada 125 yarışa çıkan Sofuoğlu, 43 birincilik, 27 ikincilik, 15 kez de üçüncülük kupası kaldırarak 85 kez podyumda yer almayı başardı. Organizasyonda 34 kez pole pozisyon (ilk yarış çizgisi) elde eden Sofuoğlu, 31 kez de en iyi tur zamanına imza attı.
Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın yanı sıra Dünya Superbike, STK1000 Superstock organizasyonlarında da mücadele etti.
SPORA BAŞLADI, AĞABEY ACISI YAŞADI
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2002 yılında aktif sporculuk heyecanının yanı sıra ağabey acısını da yaşadı.
Motosiklet tutkusu edinmesinde örnek aldığı sporcu ağabeyi Bahattin'i 2002'de geçirdiği kaza sonrası kaybeden milli motosikletçi, 2008 yılında ağabeyi Sinan Sofuoğlu, 2011'de ise babası İrfan Basri Sofuoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
Hollandalı Julia Looman ile 2014'te evlenen Sofuoğlu, 2015'te baba oldu. Sofuoğlu, aynı yıl 5 aylık oğlu Hamza'yı yitirmenin acısını yaşadı. Milli sporcu, oğlunun tedavi sürecinde yarışlara ara vermedi ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Daha sonra ikinci kez evlat sahibi olan çiftin, 2 yaşında Mahir adında erkek çocukları bulunuyor.
GENÇLERE ÖRNEK OLDU
Kenan Sofuoğlu, sporculuğunun yanı sıra sosyal yaşamıyla da gençlere örnek oldu.
Başarı azmini hiçbir zaman bırakmayan, sakatlıklarına karşın motosikletin üzerinde kalarak rakiplerinden daha avantajlı konum elde edebilmek için çabalayan Sofuoğlu, yeni sporcular, sağlıklı ve bilinçli gençlerin yetişmesi için çalıştı. Milli sporcu, topluma katkı verebilmek için sosyal projeleri destekledi.
Milli motosikletçi, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendi adına taşıyan bir pist yaptırarak, bayrağı teslim edebileceği yeni sporcular yetiştirdi. Sofuoğlu, 2018 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ile alt yaş gruplarında Türkiye'yi temsil eden Can ve Deniz Öncü gibi genç yeteneklerin uluslararası pistlere taşınmasına yardımda bulundu.
REKOR KIRDI
Milli motosikletçi, 30 Haziran 2016'da Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirdiği rekor denemesinde Kawasaki H2R model motosikletle saatte 400 kilometre hıza ulaştı.
Sofuoğlu, köprünün resmi açılışının gerçekleştirilmesinden bir gün önce yaptığı bu sürüşte Kawasaki H2R ile saatte 400 kilometre hıza ulaşan ilk isim oldu.
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