Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın ablası Özgül Şahin, dün vefat etti. 63 yaşında hayata veda eden Özgül Şahin için bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şahin’in yakınları, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, Ciner Medya Grubu Genel Direktörü Didem Ciner, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, işadamı Murat Aksu, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Barış Erkaya, Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk Gazetesi yazarları Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Mehmet Atalay ile Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in de bulunduğu Ciner Yayın Grubu çalışanları katıldı. Özgül Şahin, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ciner Yayın Holding çalışanları, Şahin’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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