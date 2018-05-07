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ABD’li top model Kendall Jenner, Instagram’daki paylaşımlarında New York’taki bir apartman dairesinin balkonunda keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Her ne kadar yoğun bir programı olsa da eğlenceye de zaman ayırmasını bilen 22 yaşındaki model, siyah bir iç çamaşırı takımı içinde kahve yudumlarken görüldü.