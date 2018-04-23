HT Magazin'de yer alan The Sun Gazetesi kaynaklı habere göre, Cachella'ya damga vuran iki isim Kendall Jenner ve Hailey Baldwin önceki gün Amerikalı ünlü DJ Diplo'nun verdiği partide eğlendi.



Arkadaş grubuyla sabaha kadar eğlenen ikili, etraftakilerin odak noktası oldu. Her zaman kıyafetleriyle dikkat çeken güzeller, bu defa oldukça sade giyinmişlerdi.



Kendall ve Diplo, flört etmeye başladığı iddia edildi. Yakın kaynaklar ve gecede bulunan isimler, gazeteye ikilinin gece boyunca şakalaştığını ve birbirlerine sarıldığını söyledi.

Bu Konu İle İlgili Haberler