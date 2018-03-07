Böbrek taşı operasyonu sonrasında böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hasta, böbreğinin kasık bölgesine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan bir operasyonla böbrek taşı operasyonu geçiren bir hastada ortaya çıkan idrar kaçağı nedeniyle hastanın böbreğini kaybetme tehlikesi olduğu belirlendi.
AA'nın haberine göre; böbrek sancısıyla hastaneye başvuran Servet Demir'in (47) yapılan tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntemle böbrek taşının çıkarılması sırasında böbrekle mesaneyi birbirine bağlayan idrar kanalının koparak dışarı çıkması sonucu hastanın böbreği operasyonda zarar gördü.
Diyarbakır'dan Ankara'ya sevk edilen Demir, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer başkanlığındaki ekip tarafından hemen ameliyata alındı.
"YA TEK BÖBREKLE YAŞAYACAKTI YA DA NAKİL OLACAKTI"
Operasyona ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Özer, kapalı yöntemle böbreğin içindeki taşın dışarıya alınması amacıyla yapılan operasyonların zor ve komplikasyonları olan ameliyatlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Hastamız da böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Hastanın da kendi üreter anatomisinden de kaynaklı olarak böbrekten mesaneye idrarı taşıyan yolların da dar olması sebebiyle böbrek taşını almak için içeriye yerleştirilen aletler dışarı alınırken böbrekten mesaneye idrarı taşıyan yola takılıyor. Bu esnada, böbrek ve mesane arasındaki idrar taşıyıcı sistem iptal oluyor. Üretilen idrar karın arka kısmındaki boşluğa akmaya başlıyor. Hastamız ileri teşhis ve tedavi amacıyla bize sevk edildi ve geldiğinde durumu ağırdı."
Doç. Dr. Özer, hastanın durumu için önlerinde iki seçenek olduğunu ve bunlardan birisine karar vermeleri gerektiğini belirterek, "Böbrek alınacaktı ve hasta tek böbrekle yaşamaya mahkum olacaktı ya da hastanın kendi böbreği mevcut olduğu yerden alınıp kasık bölgesine nakledilecekti. Kasık bölgesine nakletmemizin amacı mesaneye yakın olması. Börekle mesane arasındaki irtibatın daha kolay sağlanmasıydı" dedi.
"NAKİL OLANDA DEĞİL SAĞLAM BÖBREKTE SIKINTI YAŞADIM"
Böbreğinin yeri değişerek nakil olan Servet Demir, böbrek sancısının nakille sonuçlanmasını hiç beklemediğini ifade ederek, "Böbrek sancısıyla gittim iki ayrı operasyon geçirdim. Nakil olduğum böbreğimde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sağlam görünen böbrekte sıkıntı yaşadım ama nakil yapılan böbrekte sıkıntı yaşamadım. Hocalarım bu konudaki ilk ameliyat olduğunu söylediler. Hocalarımıza güvendik şu anda ayaktaysak onların sayesinde oldu" diye konuştu.
Nakil olduğu dönemde uzman çavuş olarak görev yaptığını anlatan Demir, emekli olduktan sonra Edirne'ye yerleştiğini, şu anda kendi çay ocağını işlettiğini hastaneye de belli aralıklarla kontrol amaçlı geldiğini söyledi. Organ naklinin önemine değinen Demir, nakil öncesinde organ bağışı yaptığını, ailesinden de organ bağışı yapanların olduğunu vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.