Böbrek taşı operasyonu sonrasında böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hasta, böbreğinin kasık bölgesine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan bir operasyonla böbrek taşı operasyonu geçiren bir hastada ortaya çıkan idrar kaçağı nedeniyle hastanın böbreğini kaybetme tehlikesi olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre; böbrek sancısıyla hastaneye başvuran Servet Demir'in (47) yapılan tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntemle böbrek taşının çıkarılması sırasında böbrekle mesaneyi birbirine bağlayan idrar kanalının koparak dışarı çıkması sonucu hastanın böbreği operasyonda zarar gördü.

Diyarbakır'dan Ankara'ya sevk edilen Demir, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer başkanlığındaki ekip tarafından hemen ameliyata alındı.

"YA TEK BÖBREKLE YAŞAYACAKTI YA DA NAKİL OLACAKTI"

Operasyona ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Özer, kapalı yöntemle böbreğin içindeki taşın dışarıya alınması amacıyla yapılan operasyonların zor ve komplikasyonları olan ameliyatlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Hastamız da böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Hastanın da kendi üreter anatomisinden de kaynaklı olarak böbrekten mesaneye idrarı taşıyan yolların da dar olması sebebiyle böbrek taşını almak için içeriye yerleştirilen aletler dışarı alınırken böbrekten mesaneye idrarı taşıyan yola takılıyor. Bu esnada, böbrek ve mesane arasındaki idrar taşıyıcı sistem iptal oluyor. Üretilen idrar karın arka kısmındaki boşluğa akmaya başlıyor. Hastamız ileri teşhis ve tedavi amacıyla bize sevk edildi ve geldiğinde durumu ağırdı."

Doç. Dr. Özer, hastanın durumu için önlerinde iki seçenek olduğunu ve bunlardan birisine karar vermeleri gerektiğini belirterek, "Böbrek alınacaktı ve hasta tek böbrekle yaşamaya mahkum olacaktı ya da hastanın kendi böbreği mevcut olduğu yerden alınıp kasık bölgesine nakledilecekti. Kasık bölgesine nakletmemizin amacı mesaneye yakın olması. Börekle mesane arasındaki irtibatın daha kolay sağlanmasıydı" dedi.

"NAKİL OLANDA DEĞİL SAĞLAM BÖBREKTE SIKINTI YAŞADIM"

Böbreğinin yeri değişerek nakil olan Servet Demir, böbrek sancısının nakille sonuçlanmasını hiç beklemediğini ifade ederek, "Böbrek sancısıyla gittim iki ayrı operasyon geçirdim. Nakil olduğum böbreğimde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sağlam görünen böbrekte sıkıntı yaşadım ama nakil yapılan böbrekte sıkıntı yaşamadım. Hocalarım bu konudaki ilk ameliyat olduğunu söylediler. Hocalarımıza güvendik şu anda ayaktaysak onların sayesinde oldu" diye konuştu.

Nakil olduğu dönemde uzman çavuş olarak görev yaptığını anlatan Demir, emekli olduktan sonra Edirne'ye yerleştiğini, şu anda kendi çay ocağını işlettiğini hastaneye de belli aralıklarla kontrol amaçlı geldiğini söyledi. Organ naklinin önemine değinen Demir, nakil öncesinde organ bağışı yaptığını, ailesinden de organ bağışı yapanların olduğunu vurguladı.

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