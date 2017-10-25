'Kendi ihtiyacından' yola çıktı, erkeklere ikinci eş bulma sitesi kurdu

- BBC Azad Chaiwala, internet sitesini kendisine ikinci bir eş bulmak için kurmuş

İngiltere'de erkekler için ikinci eş bulma sitesi kuran Azad Chaiwala, sitesinin kadınlara da fayda sağladığını söylüyor.

Çok eşli evlilikler İngiltere'de yasal değil, ancak bu uygulamanın yasal olduğu ülkelerde yapılması durumunda İngiltere'de de tanınıyor. Ayrıca İngiltere'de kayıt dışı dini nikah yapmayı yasaklayan bir yasa da yok.

BBC'ye konuşan Chaiwala, "İkinci eş bulma sitesi kendi ihtiyaçlarımdan ortaya çıktı, benim durumumda bulunan başka kişilerin de olabileceğini düşündüm" diyor.

Chaiwala, "Bunun daha aldatıcı yolları da var, metres, fuhuş gibi ve bunlar iyi ilişkiler değil. Benim sitemde bunu daha onurlu bir şekilde yapmak mümkün" diye konuşuyor.

'Bir elin nesi var, iki elin sesi var'

Sitesine 100 bin kişinin üye olduğunu, erkeklerin kadınlara oranının üçe bir olduğunu söyleyen Chaiwala, bunun yalnızca erkeklere hizmet eden bir site olmadığını savunuyor:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var; bir erkek bunu tek başına yapamaz.

"O kadar çok başarılı evliliğe vesile olduk ki; kadınlar artık buraya kendileri üye olmak istiyor. Bu tür bir ilişkiyi kendileri tercih ediyorlar."

- BBC Prof. Thom Brooks yalnızca erkeklerin çok eşli oldukları evlilikleri eşitliğin önünde bir engel olarak tarif ediyor

Chaiwala, ana fikrin "daha büyük ve daha iyi aileler" kurmak olduğunu öne sürse de herkes kendisiyle hemfikir değil.

Durham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tom Brooks, yalnızca erkeklerin tek eşli olduğu evliliklerde kocanın birden fazla eş seçtiğini ve aileye girecek kişilerin kim olacağı konusunda tek karar vericinin erkek olduğunu söylüyor:

"İngiltere'nin daha fazla eşitlik için çabaladığı, cinsiyet eşitliği için adımlar atmaya çalıştığı bir dönemde böyle bir şeyin bir engel yaratacağını düşünüyorum."

'Yalnızca almak için değil, vermek için yapıyorum'

Siteye üye olan ve soyadını paylaşmak istemeyen Tarik adlı bir adam, sitedeki deneyimini şöyle anlatıyor:

"Sitede çok fazla yaşlı, boşanmış ya da çocuğu olan boşanmış kadın gördüm ve kimse onlara ilgi göstermiyor.

"Eğer bir eşten daha fazlasını idare etmeyi başarabilirsem bu imkanı kullanmak isterim diye düşündüm.

"Yalnızca almak için değil, aynı zamanda vermek için yapıyorum bunu."

- BBC Tracy, Tarik'in "fiziksel olarak yarı zamanlı, duygusal olarak tam zamanlı bir koca" olduğunu söylüyor. Tarek ise "bir anlaşmaya vardıktan sonra çokeşlilik kolay" diyor

'Hem evli olmak hem de bağımsız olmak istiyorum'

Tarik'in "ikinci eşi" Tracy ise şunları söylüyor:

"Çok eşlilik üzerine çok düşündüm ve 'bu benim avantajıma olabilir' dedim.

"Biriyle evli olmak istiyorum ama aynı zamanda seyahat edebilmek ve bağımsız olabilmek istiyorum."

Öte yandan bunun kolay bir süreç olmadığını ve yazılı evlilik sözleşmelerinde pazarlığa girerek Tarek'in kendisine haftada bir gün yerine haftada iki gün ayırmasını sağladığını anlatıyor:

"Tarik'in ilk eşini düşünüyorum, şimdi bir çocukları daha olacak ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyacak.

"Kendimi daha güvensiz hissediyorum, bu gerçekten beni etkiliyor.

"Tarik'i çok sevsem de bir daha böyle bir şey yapmazdım, çünkü duygusal olarak hiç kolay değil, kesinlikle değil."

Tarik ise, "Erkeklerin kadınlarına adil, nazik ve ilgili davranması gerekiyor" diyor ve ekliyor:

"Kadının tercih hakkı var. 'Evlilikten' istediği zaman cayabilir."

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