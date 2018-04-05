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Yavuz, sektördeki daralmadan dolayı yeni bir alana yöneldiklerini dile getirerek, "Başiskele'de 2 bin metrekare kapalı, 2 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 4 bin metrekarelik fabrikamızda kat kaloriferi kazanı üretmeye başladık. 4 bin metrekare yetmiyor artık hedefimiz 6 bin metrekarelik fabrika kurmak istiyoruz. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Yalova ve Erzurum'da şubelerimiz var. Kocaeli'de ürettiğimiz kat kaloriferi kazanları ve boylerlerimizi hem bayilerimize hem de tüketiciye ulaştırıyoruz" diye konuştu.